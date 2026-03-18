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周一鳴率團赴歐出席全球反欺詐高峰會 介紹香港警方反詐工作全方位部署

突發
更新時間：17:46 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:46 2026-03-18 HKT

警務處處長周一鳴率領香港代表團，隨國家代表團，在維也納時間周一及周二出席於奧地利維也納舉行的2026年全球反欺詐高峰會，分享本港在打擊詐騙罪行方面的經驗、創新措施及跨界別合作成果，並與其他國家及地區的執法機構探討加強跨境詐騙調查協作，推動建立更緊密的全球反詐騙網絡。 

是次峰會由聯合國毒品和犯罪問題辦公室及國際刑警組織聯合主辦，匯聚全球各地執法機關、國際組織、私營機構及學術界代表，圍繞打擊跨境詐騙、際合作，以及運用科技反詐騙等議題展開深入交流，以期能凝聚共識，共同應對日益複雜的全球詐騙威脅。國家代表團由公安部刑事偵查局副局長朱磊率領，成員包括國家公安部、香港警務處和澳門司法警察局的代表。

周一鳴（左二）在峰會的一個論壇上介紹香港警方反詐騙工作的全方位部署。
周一鳴（左二）在峰會的一個論壇上介紹香港警方反詐騙工作的全方位部署。

周一鳴獲邀為嘉賓講者，在其中一個論壇上，詳細介紹香港警隊近年在反詐騙工作方面建立的多個合作項目，包括「反詐騙協調中心」、「反詐騙聯合情報中心」及「防騙視伏器」等，並列舉相關執法成果及數據，展示警方在預防和打擊詐騙，以及攔截犯罪得益方面的成效。同場的講者均表示，香港警隊在有關領域的措施具參考價值，值得於國際層面分享及推廣。各講者一致認為，社會不同界別必須通力合作，方能有效遏止詐騙活動。

商業罪案調查科總警司黃震宇（中）在峰會的一個座談會上分享警方建立反詐騙協調中心的成功經驗。
商業罪案調查科總警司黃震宇（中）在峰會的一個座談會上分享警方建立反詐騙協調中心的成功經驗。

商業罪案調查科總警司黃震宇於峰會另一座談會上，分享香港建立反詐騙協調中心的成功經驗，包括香港從籌建至壯大反詐中心的挑戰與機遇，並和與會代表探討各地反詐中心如何因應詐騙手法演變而不斷發展，逐步擴展功能，例如加強數據分析及跨業界協作等。他表示，通過展現香港警隊具前瞻性的策略，有助不同國家或地區開展更具效率的打擊詐騙工作。

國家代表團於峰會上展示了國家近年打擊及治理電信網絡詐騙的豐碩成果，包括與東南亞盟友合作，成功瓦解「四大家族」電詐園區。香港警務處代表團作為國家代表團一部分，全力支持國家的反詐工作，積極推廣相關成果，助力國家鞏固其在國際執法領域的領導地位。

中華人民共和國公安部刑事偵查局副局長朱磊（後排左六）、警務處處長周一鳴（後排右六）、澳門司法警察局局長薛仲明（後排左五）、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏（後排右五）、商業罪案調查科總警司黃震宇（後排右四）和其他代表團成員合照。
中華人民共和國公安部刑事偵查局副局長朱磊（後排左六）、警務處處長周一鳴（後排右六）、澳門司法警察局局長薛仲明（後排左五）、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏（後排右五）、商業罪案調查科總警司黃震宇（後排右四）和其他代表團成員合照。

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