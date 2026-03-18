Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢公路三車相撞1人傷 來回方向全線封交通擠塞

突發
更新時間：16:53 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:53 2026-03-18 HKT

今（18日）下午近4時，西貢公路康健路1號對開，發生三車相撞意外。一部載有小學學童的校巴，兩部私家車相撞，其中白色Tesla私家車右車頭與校巴幾迎頭相撞，Tesla內有一名男司機被困，要由消防救出，清醒送院。從網上圖片所見，校巴內仍有學童，他們坐在校巴內，未有受傷。

西貢公路發生三車相撞意外。fb 馬路的事討論區
西貢公路發生三車相撞意外。fb 馬路的事討論區
校巴與私家車相撞。fb 馬路的事討論區
校巴與私家車相撞。fb 馬路的事討論區

運輸署宣布，因交通意外，西貢公路(來回方向)近康健路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通塞。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
6小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
23小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
影視圈
4小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-17 16:48 HKT
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
影視圈
9小時前