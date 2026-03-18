西貢公路三車相撞1人傷 來回方向全線封交通擠塞
更新時間：16:53 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:53 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:53 2026-03-18 HKT
今（18日）下午近4時，西貢公路康健路1號對開，發生三車相撞意外。一部載有小學學童的校巴，兩部私家車相撞，其中白色Tesla私家車右車頭與校巴幾迎頭相撞，Tesla內有一名男司機被困，要由消防救出，清醒送院。從網上圖片所見，校巴內仍有學童，他們坐在校巴內，未有受傷。
運輸署宣布，因交通意外，西貢公路(來回方向)近康健路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通塞。
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