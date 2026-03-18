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慈雲山慈愛苑4個月大嬰兒昏迷送院 與3歲姐姐曾被獨留在家 32歲父親被捕

突發
更新時間：19:32 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-18 HKT

慈雲山慈愛苑愛祥閣一單位，今（18日）下午3時，一名32歲父親報案，指其4個月大兒子暈倒，救護員接報到場，嬰兒昏迷不醒，被送往明愛醫院搶救，其後轉送到瑪嘉烈醫院留醫。

經初步調查，涉案父親曾因獨留兒子及3歲大女兒在家，被警方以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕。父親正被扣查，男嬰暈倒原因仍然調查中，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。

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