慈雲山慈愛苑4個月大嬰兒昏迷送院 與3歲姐姐曾被獨留在家 32歲父親被捕
更新時間：19:32 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-18 HKT
慈雲山慈愛苑愛祥閣一單位，今（18日）下午3時，一名32歲父親報案，指其4個月大兒子暈倒，救護員接報到場，嬰兒昏迷不醒，被送往明愛醫院搶救，其後轉送到瑪嘉烈醫院留醫。
經初步調查，涉案父親曾因獨留兒子及3歲大女兒在家，被警方以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕。父親正被扣查，男嬰暈倒原因仍然調查中，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。
最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
2026-03-17 18:49 HKT
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT