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涉向酒吧負責人通風報信 2男女警務人員涉行為失當及妨礙司法公正被控今提堂

突發
更新時間：15:38 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:38 2026-03-18 HKT

警方調查一宗發生於2022年至2023年的案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，新界北總區重案組遂展開調查。經深入調查後，警方於2023年11月8日拘捕一名男警務人員及一名女警務人員，涉嫌公職人員行為失當。他們涉嫌於2022年至2023年期間多次向一名酒吧負責人透露警方行動資訊。兩人被捕後已被停職。

警方表示，該名45歲男警及該名37歲女警已被落案控以各一項「公職人員行為失當」罪，該名男警同時被控一項「妨礙司法公正」罪，案件今日（3月18日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

警方強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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