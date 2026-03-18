低息貸款騙案13人中招失$500萬 警拘6男女 首揭用加密貨幣收「保證金」

今年2月中起，警方共接獲13名受害人舉報，涉及低息貸款騙案，受害人被要求先繳交保證金才可獲得低息借貸，今次手法有別以往要求受害人用現金或銀行轉賬形式提交保證金，首次有騙徒以加密貨幣騙取保證金，受害人損失金額由5萬港元至130萬港元不等，總損失金額高達500萬港元。警方經調查後一連兩日採取行動，以串謀詐騙罪共拘捕6名男女。

低息貸款行騙手法。梁國峰攝

騙徒行騙手法。

中區警區刑事總督察許諾（圖左）及重案組第一隊主管姚藹柔講述案情。梁國峰攝

中區警區刑事總督察許諾講述案情時表示，行動中共有6名中國籍人士被捕，年齡介乎29至63歲。根據警方搜證及分析，每名被捕人均有明顯的分工。當中有骨幹成員為三合會人員，負責招募人頭戶開設空殼公司、虛假中介顧問公司及傀儡戶口。今次行動已成功打擊三合會活動及收入來源。而警方搜查工作及拘捕行動仍然繼續。

中區警區重案組第一隊主管姚藹柔督察交代調查過程時表示，今年2月中旬開始，警方接獲多宗舉報，指有騙徒由2025年11月開始以Cold Call方式假扮銀行職員，推銷低息貸款，誘騙受害人到中環一個假辦公室見面簽約，並要求繳付「保證金」作資產證明。

騙徒以空殼公司名義租用單位，精心布局虛假的中介顧問公司。騙徒以假公司卡片扮成專業人士、放置數鈔機、以空白文件夾偽裝營運。行騙過程中，騙徒會要求受害人簽署虛假貸款協議增加可信性。最後受害人信以為真，向騙徒交出保證金之後，沒有收到預期的貸款，而該假辦公室亦已人去樓空。受害人於是報警求助。

警方接獲報案後進行大量情報分析，由昨日（17日）起一連兩日，於全港各區拘捕6名人士，包括3男3女，年齡介乎29至63歲，涉「串謀詐騙」。重案組探員於詐騙集團辦公室，即所謂的貸款中介顧問公司，以法庭搜查令進行搜查，檢獲多項文件證物以及電腦。與此同時，警方正積極追尋騙款下落。目前6名被捕人士仍然被拘留調查。

綜合 13名受害人案件，警方發現騙徒主要有三種收取「保證金」的方法。第一，最常見是要求受害人親身到辦公室交現金，今次案件有高達130萬元，是一次過提交的現金。第二為銀行過數。騙徒要求受害人以銀行轉帳到傀儡戶口，其中三宗案件中，受害人有質疑到保證金的真確性。但騙徒為進一步令受害人上當，會將一張期票交予受害人，訛稱稍後時間可以憑票到銀行取回該筆保證金，最後期票當然係無法兌現。

第三個新手法，是利用加密貨幣來騙取保證金。該新手法針對較年長或不熟悉科技的人士。騙徒誘騙受害人開設加密貨幣錢包並交出密碼，指示受害人將保證金存入錢包，用作資產證明。最後受害人發現錢包內的加密貨幣在短時間內已被人轉走。而有關新的行騙手法為前所未見。

另外，警方留意到13名受害人的背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括無業人士、商人及公司老闆，但仍誤墮騙局。警方相信騙徒主要利用受害人急需周轉資金，及貪低息的心理行騙。由此可見，無論任何背景的人士，如果一味渴望快速獲利，心存貪念，好容易成爲騙徒目標。

許諾重申，打擊詐騙罪案、打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行為警務處處長首要行動項目。警方會依法嚴厲打擊犯罪活動，對任何違法行為零容忍。警方針對防騙方面有三大總結。

第一， 詐騙與流感病毒一樣，不斷變種，騙徒手法層出不窮。大家必須要提高警覺，勿亂信人，尤其當遇上看似好著數情況時。

第二， 警方強調銀行與正規借貸機構，絕對不會要求你繳交「保證金」作為借錢條件。如果對方以任何方式要你提交保證金，他一定是騙子。

最後，如收到自稱銀行或任何財務公司來電，都要主動核實，勿盲從對方指示。如有懷疑，請致電警方防騙易廿四小時熱線 18222。