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水警梅窩檢近百萬支走私煙市值420萬元 扣涉案貨車

突發
更新時間：13:27 2026-03-18 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-18 HKT

警方懷疑近日有人在大嶼山南面梅窩水域一帶進行走私活動。經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊和水警南分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（17日）在有關海域進行反走私行動。

行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至梅窩附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。

人員在現場及涉案貨車共檢獲約93萬支懷疑私煙，估計市值約420萬元，應課稅值約310萬元，並扣查涉案的貨車。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於二○二五年九月十九日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行的罰則，已由最高罰款一百萬元及監禁兩年提高至罰款二百萬元及監禁七年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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