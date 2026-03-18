青朗公路水牛捱撞｜漁護施麻醉槍救走 司機：完全避唔到

今晨（18日）青朗公路往九龍方向近大欖隧道，有牛群闖入路面，其中一頭水牛更遭私家車撞到受傷。事故發生正值早上上班繁忙時間，現場需要封路，一度導致元朗一帶大塞車超過2小時。漁農自然護理署派員到場，向受傷水牛發射麻醉槍，最後將牠救走。

現場所見，被撞水牛的頭部和背部都皮開肉綻，受傷流血。漁護署人員到場期間，嘗試用繩索綁緊受傷水牛，但牠一度掙脫負傷跑到草叢。人員於是出動麻醉槍，其後受傷水牛中槍藥力發作倒地，再被抬上車帶走。至於路邊草叢還有另外兩隻同伴，牠們匿草叢原地活動沒有危險，人員沒有將牠們帶走。

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事發於今晨約7時，一輛私家車沿青朗公路往九龍方向行駛，當駛至近錦上路港鐵站對開時，撞到一頭水牛，警方接獲多個報案。網上流出事發一刻的車Cam影片，所見水牛突然由分隔來回行車線的草叢跨欄走出，私家車收制不及，直撞向水牛。另有車Cam片顯示，水牛被撞後倒地，受傷流血相當痛苦，牠翻滾一圈再嘗試站起身，苦苦掙扎。尾隨有車輛駛至，司機見狀收慢車速，徐徐扭軚避開。

撞倒水牛的私家車車頭嚴重損毀變形，事後男司機講述經過時猶有餘悸，直指他當時正駕車駛往大欖隧道途中，突然「衝咗隻牛出嚟」。他又稱涉事水牛由車頭右至左「跨欄跳出」，自己的私家車「完全避唔到」，大呼無奈。

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