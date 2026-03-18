元朗青朗公路水牛被撞傷 往九龍局部封路逾2小時 一度釀大塞車

元朗青朗公路有牛隻捱車撞受傷。今日（18日）早上約7時，青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開，突然有牛隻闖入公路。剛巧一輛私家車駛至，收制不及直撞向牛隻。現場地面遺有血迹，事後受傷水牛站在行車線上，途經的車輛紛紛慢駛，繞過牠前行。

網上圖片所見，涉事私家車停在近快線位置，路上有汽車零件碎片散落地上。警方於今早7時04分接獲數個報案，指有私家車於大欖隧道進入管道前，撞到一隻牛；另有其他牛隻在路中奔跑，險象環生。人員到場發現受傷水牛，亦發現有牛隻匿在草叢，遂通知漁農自然護理署派員協助。漁護署人員到場後，向受傷的水牛發射麻醉槍，再將牠移離現場。

受事故影響期間，運輸署宣布青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站的部分行車線需要封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。署方呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，並考慮使用港鐵服務。

元朗一帶的交通擠塞，部分巴士線包括九巴第279X及978號線，須改道行駛。青朗公路往九龍方向的車龍龍尾，一度延到元朗公路近福亨村及新田公路近逢吉鄉路。至早上約9時49分，青朗公路現場始解封，其後車龍逐漸消散。