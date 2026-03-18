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深水埗兩女排隊糾紛釀街頭互毆 特賣城證一人為員工 致歉並處分停職

突發
更新時間：22:17 2026-03-18 HKT
發佈時間：05:35 2026-03-18 HKT

深水埗發生打鬥事件。周二（17日）下午約4時許，欽州街與福華街交界一間麥當勞外，兩名女子排隊期間疑因先後次序問題起爭執，最終爆發肢體衝突，在餐廳門外行人路糾纏打鬥，引起途人圍觀，場面混亂。片段所見，其中一名女子身穿附近商舖 「深水埗電子特賣城」的員工服。特賣城在社交平台發聲明，就事件致歉，稱涉事員工已停職，強調會配合警方調查。

網上流傳一段約4分鐘長的影片，可見兩人在麥當勞對開激烈爭執，其後迅速演變成拉扯。其中一名身穿印有「電子特賣城」字樣黃色背心的女子上前動手，抓住對方頭髮並將其扯跌在地。被扯跌的穿連身裙女子，頭部撞向地上，並發出巨響。混亂之際，有人高聲質問「排唔排隊呀？」；穿連身裙女子一邊還手，一邊反駁「我排緊隊，兩母女喺度」，雙方互不相讓。

連身裙女子跌倒期間眼鏡甩脫，隨身物品散落一地，她其後迅速起身，即使鞋子飛脫亦未有理會，繼續上前還擊。同行女兒見狀情緒激動，一邊哭泣，一邊以背囊及環保袋揮向對方，試圖協助母親，現場不時傳出途人勸阻聲。

其後有途經市民、餐廳職員及其中一方的同事上前分隔，雙方最終停手，惟穿連身裙女子仍持續指罵對方，並要求報警處理，並指現場有閉路電視可作證。

事件片段其後在社交平台引起熱議。有網民表示曾見過涉事母女，認為兩母女平日為人有禮，懷疑今次屬誤會；亦有人批評有人因排隊問題動手過於衝動，亦有網民對片中女兒受驚痛哭感到心痛。

現場為深水埗福華街麥當勞對開。資料圖片
現場為深水埗福華街麥當勞對開。資料圖片

警方表示，17日下午4時48分接獲一名41歲姓張女子報案，指她在上址排隊期間與一名60歲姓陳女子發生爭執，期間懷疑遭對方襲擊。警員到場時事件已平息，經調解後兩人自願和解。案件列作「糾紛」處理，事件中無人受傷，亦未有拘捕任何人。

深水埗電子特賣城18日晚上亦在其社交平台發貼，稱對對事件深感遺憾，向相關人事及公眾致以誠摯歉意。公司已即時對該員工作出停職處分。事件發生時已即交由警方處理，該店亦會全力配合相關跟進事宜。該公司再次對因此造成的公眾不安深表歉意，並十分重視各方意見，已加強員工紀律培訓，防止同類事件再次發生。

特賣城發聲明致歉。
特賣城發聲明致歉。

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