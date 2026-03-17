海關截查澳洲空運抵港貨物 零食罐內發現8活蜥蜴24活蛇

香港海關透過風險評估，昨日（3月16日）在機場檢查一批由澳洲進口至香港，報稱載有衣服的空運貨物。經檢查後，海關人員在零食罐內發現以布袋裝載的8隻活蜥蜴及24條活蛇，共約值60萬元，當中7隻活蜥蜴懷疑屬受管制瀕危物種。案件已轉交漁農自然護理署跟進。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

其中一隻檢獲的懷疑屬受管制瀕危物種活蜥蜴。海關圖片

香港海關提醒市民，凡進口動物、禽鳥及爬蟲類動物，須受《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》及《狂犬病條例》管制。除非事先獲漁護署發給許可證，否則不得把此等動物帶入香港。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報懷疑走私活動。

其中一條檢獲的活蛇。海關圖片