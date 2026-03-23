全民國家安全教育日｜警方大力推動智慧警政 「 銳眼計劃」滅罪成效顯著

警務處處長周一鳴表示，警隊近年大力推動智慧警政，其中「銳眼計劃」截至去年底成功偵破763宗案件，拘捕1280人，多項街頭罪案數字錄得史上最低，有關成效正正體現了《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書的要旨，以及高水平安全護航「一國兩制」高質量發展的目標。

香港去年共錄得逾8.9萬宗案件，按年減少5.9%。周一鳴指出，截至2025年底，「銳眼計劃」已在全港安裝5000支閉路電視，具阻嚇作用，多項街頭罪案有明顯下降，去年劫案僅錄得66宗，創歷史新低，搶劫案同樣錄得史上最低。至於嚴重案件如兇殺案，警方透過「銳眼計劃」下的閉路電視影像，可於極短時間甚至即日破案，凸顯計劃對於整體治安達到高質量、高水平安全的貢獻。

對於維護治安與保障市民私隱之間的平衡，周一鳴表示，警隊早在計劃推行前已制定嚴謹的內部指引，而且所有閉路電視鏡頭均不會拍攝私人住宅內部，並在鏡頭下方設有明顯標示，至今未見有任何涉及私隱的投訴，而且計劃有助改善整體治安情況，市民普遍樂見成效。他續指，預計2028年全港會增加閉路電視鏡頭至6萬支，當中除了由警方安裝，亦會與政府部門及私人機構等第三方合作，整合現有鏡頭，以擴闊覆蓋範圍。

談及人工智能對總體國家安全觀的挑戰和機遇，周一鳴說警隊全力推動智慧警政、善用科技，人工智能屬重要一環，加以利用有助促進防罪滅罪的工作。他舉例，「防騙視伏App」內運用人工智能技術，協助市民識別詐騙、制止騙案發生；「銳眼計劃」中的車牌識別系統亦融入AI技術，「我們可以借助人工智能，令安全水平繼續提高。」

他補充，「智慧警政顧問小組」不時召開會議，14位來自不同界別的翹楚定期就最新科技及人工智能的應用提供建議，亦會協助警方預先防範不法分子利用科技犯案。此外，警隊亦持續加強培訓，派員到本地及海外機構學習，提升他們對人工智能技術的掌握。

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