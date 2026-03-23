全民國家安全教育日｜周一鳴：多元化活動全面推廣國家安全觀 不論是警察還是市民 既是受益人亦是持份者

早前國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調要扎實推進國家安全宣傳教育，適逢今年是《香港國安法》公布實施六周年，加上4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，警務處處長周一鳴表示，警隊將充分利用這一重要日子，通過多元化活動全面推廣國家安全觀念，強調警隊深明維護及推廣國家安全的責任上沒有局外人，「不論是警察還是市民，既是受益人，亦是持份者。」

警務處處長周一鳴表示，《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書（《白皮書》）針對如何維護國家安全、以高水平安全護航一國兩制事業的高質量發展，為特區政府提供了重要指引，警隊將積極響應。為充分利用今年以「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」為主題的「全民國家安全教育日」，警隊將舉辦各類活動，包括於4月12日在夏愨花園舉行以「護港遠航」為主題的國家安全教育日活動，現場設有國安教育宣傳車供參觀，並首次展出「護港號 NSailing」船隻，讓市民直觀理解《白皮書》內容及精神。此外，國安教育宣傳車會在4月至5月的上課日走進各區校園，讓學生有更多機會接觸有關國家安全的知識。

周一鳴續指，警隊在「十五五」規劃的總體佈局下，將平衡發展與安全，全力推動維護國家安全。在執法上，警隊會繼續以情報主導模式，針對性打擊危害國家安全人士；教育上則持續推廣國家安全觀念，並增強市民的國民身份認同，「國民身份認同是國家安全的基石，當大家更加感受到身為中國人的驕傲，會更認同維護國家安全是己任。」同時，警隊會發揮「超級聯繫人」角色，於今年年底由香港警方承辦的第94屆國際刑警組織周年大會中，向全世界展現香港的穩定繁榮，以及一國兩制的成功，「說好中國故事、香港故事及香港警察故事。」

有法必依、執法必嚴、違法必究

《白皮書》第三部分列出「香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任」。截至去年底，警務處國家安全處合共拘捕385人，回顧《香港國安法》及《維護國家安全條例》實施成效，周一鳴指相關數字反映國安法僅針對一小撮心懷不軌、意圖危害國家安全的人士，但「軟對抗」從未停止，仍有不法分子針對國家，試圖以不同方式滲透及散播毫無根據的指控，因此警方會繼續保持高度警惕，打擊任何不法行為或本土主義恐怖活動，務求於維護國家安全上做得更多，並強調「有法必依、執法必嚴、違法必究」。

早前香港法院就黎智英案作出855頁詳細判決，《白皮書》亦隨後發表，周一鳴說，雖然黎智英案已審結，但威脅並未消失，絕不能鬆懈或自滿，面對複雜多變的地緣政治，警隊會繼續站在維護國家安全的最前線，確保「一國兩制」的穩定實施。他強調，警隊早已將維護國安和愛國愛港元素納入警隊的目標及價值觀，並放置於2025至27年策略方針和處長首要行動項目首位，培訓上亦加入相關元素，「希望令同事理解維護國家安全是所有警務人員的必然責任，做到『内化於心，外化於行』。」

記者 麥鍵瀧

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