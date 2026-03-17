葵涌貨櫃碼頭停車場貨車陷火海 起火原因有可疑 消防警方將交代案情

葵涌貨櫃碼頭南路一個露天停車場今日（17日）有貨車着火，大量黑煙直沖半空，火勢極度猛烈，波及兩輛停泊在附近的電單車。消防迅速將火救熄，經調查後認為火警有可疑。警方及消防稍後將交代案情。

事發於下午2時09分，多名市民報案指貨櫃碼頭南路近3號迴旋處一個露天停車場有貨車起火，其間傳出爆炸聲，涉事貨車迅速陷入火海，燒成支架。據了解，人員在貨車發現懷疑大型油缸及易燃液體，初步不排除貨車為流動非法油站。

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