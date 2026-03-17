葵涌貨櫃碼頭停車場貨車陷火海 疑為非法加油站 正追緝女車主

葵涌貨櫃碼頭南路一個露天停車場今日（17日）有貨車着火，大量黑煙直沖半空，火勢極度猛烈，波及兩輛停泊在附近的電單車。消防處助理消防區長（危險品執法）黃文健在記者會上表示，人員在現場發現易燃液體焚燒的痕跡，加上在貨車上發現油缸、油喉及油槍，有理由相信貨車是非法改裝而成的流動加油站。由於火勢蔓延速度極不尋常，不排除貨車曾載有大量燃油，正追緝一名涉案女車主，並將案件轉介警方跟進。

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消防指貨車上放有兩個油缸，根據一般容量推算，最多可存放約2000升燃油，強調燃油屬於高度可燃的液體，燃燒時會發出大量熱能，足以令到周邊物件迅速受熱甚至燃燒，並對附近環境和基建設施構成嚴重威脅，又指從事非法加油活動罪行十分嚴重，正全力追查涉事車輛的車主和相關人士。調查方向包括有否涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》、《危險品（管制）規例》，消防處亦不排除根據相關條例向有關人士提出檢控，果斷執法。

據了解，現場是非法油站黑點。由於現場位於港鐵東鐵線鐵路路段和三號幹線的橋底位置，火勢及濃煙一度影響上方的鐵路路段和行車幹道。由於該路段屬於主要幹道，有機會降低能見度，影響駕駛人士判斷前方路況和車距，增加追尾和連續交通意外的風險。

警方呼籲市民如目擊案發經過，可致電36612978與警方聯絡。案件暫列縱火，交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

消防處近日發現市區不時出現由七座位的私家車和輕型貨車改裝而成的流動非法加油站，不法人士將滿載燃油的油缸放在私家車和輕型貨車的後排位置，環境往往極不通風。由於非法加油站未裝設專用的消防裝置及設備，有時停泊在行人路甚至民居附近，一旦發生火警，有可能會波及附近的建築物，造成嚴重的人命傷亡和財物損毀，對附近的市民構成嚴重威脅，消防處予以強烈譴責。