Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣9傷車禍｜現場欄杆修復 被抛出車外7旬婦仍命危

突發
更新時間：16:45 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-17 HKT

九龍灣周一（3月16日）恐怖車禍，一部私家車剷上行人路，連撞8名途人，車上乘客位的司機妻子也被抛出車外重創。警方經調查後，拘捕涉案75歲男司機，懷疑他誤將油門當煞車掣肇禍。事隔一晚記者返回現場所見，工人已陸續修復受損花槽及欄杆。目前，重創的70歲妻子仍在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。

相關報道：九龍灣9傷車禍‧車Cam直擊｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地

事發於當日中午12時許，據報涉事私家車沿九龍灣臨興街東行，當駛至臨興街21號對開時，75歲男司機企圖掉頭期間懷疑誤踏油門，令私家車撞向上址一欄杆，並衝上行人路，撞到在行人路上的8名途人，乘客位的70歲妻子懷疑沒扣實安全帶，被拋出車外。8名途人受傷但清醒，分送聯合醫院及伊利沙伯醫院治理；至於70歲女乘客則昏迷，初時被送往聯合醫院搶救，其後轉送伊利沙伯醫院留醫。

經初步調查，男司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於3月25日上午在觀塘裁判法院提堂。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

相關報道：九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客拋出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
7小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
22小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
7小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
7小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
10小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津校收生不足16人 將獲派0班
縮班殺校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班
教育新聞
3小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
4小時前