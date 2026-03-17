九龍灣9傷車禍｜現場欄杆修復 被抛出車外7旬婦仍命危

九龍灣周一（3月16日）恐怖車禍，一部私家車剷上行人路，連撞8名途人，車上乘客位的司機妻子也被抛出車外重創。警方經調查後，拘捕涉案75歲男司機，懷疑他誤將油門當煞車掣肇禍。事隔一晚記者返回現場所見，工人已陸續修復受損花槽及欄杆。目前，重創的70歲妻子仍在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆。

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事發於當日中午12時許，據報涉事私家車沿九龍灣臨興街東行，當駛至臨興街21號對開時，75歲男司機企圖掉頭期間懷疑誤踏油門，令私家車撞向上址一欄杆，並衝上行人路，撞到在行人路上的8名途人，乘客位的70歲妻子懷疑沒扣實安全帶，被拋出車外。8名途人受傷但清醒，分送聯合醫院及伊利沙伯醫院治理；至於70歲女乘客則昏迷，初時被送往聯合醫院搶救，其後轉送伊利沙伯醫院留醫。

經初步調查，男司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於3月25日上午在觀塘裁判法院提堂。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0277與調查人員聯絡。

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