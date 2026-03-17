葵涌19歲仔危站簷篷晾衫架 談判專家游說消防開氣墊戒備

今日（17日）下午2時許，警方接獲報案，指一名19歲青年危坐在葵涌安蔭邨盛蔭樓一單位的窗邊簷篷晾衫架上，險象環生。警方接報趕到現場，並安排談判專家進入單位游說，消防員亦展開氣墊並派出飛將軍戒備，惟青年不予理會，不時講電話，情緒激動。至下午4時，青年仍未被勸服，返回安全位置。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk