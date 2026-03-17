葵涌19歲仔危站簷篷晾衫架 消防一度開氣墊戒備 擾攘5小時終獲救
更新時間：20:17 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-17 HKT
今日（17日）下午2時許，警方接獲報案，指一名19歲青年危坐在葵涌安蔭邨盛蔭樓一單位的窗邊簷篷晾衫架上，險象環生。警方接報趕到現場，並安排談判專家進入單位游說，消防員亦展開氣墊並派出飛將軍戒備，惟青年不予理會，不時講電話，情緒激動。
至晚上近8時，青年被消防救回安全位置。警方正了解事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
10小時前