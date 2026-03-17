騙徒盜用財經KOL真實影片登FB廣告 退休人士受騙失$165萬積蓄

一名退休人士在Facebook點擊一則關於股票投資的帖文後，按指示輸入聯絡資料。不久，一名自稱著名財經專家的騙徒主動聯絡事主，並維持兩個月的「友好交流」，令事主逐漸放下戒心。之後，騙徒表示其團隊可代為操盤管理投資，保證高回報低風險，更多次指示事主將資金轉帳至指定戶口。事主先後多次過數，累計損失逾165萬元。

警方提醒市民，有騙徒會在社交平台刊登詐騙廣告，當中盜用真實知名人士（KOL）的影片，誘使市民點擊，隨之行騙。警方呼籲，市民若懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線查詢。

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