Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙徒盜用財經KOL真實影片登FB廣告 退休人士受騙失$165萬積蓄

突發
更新時間：15:45 2026-03-17 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-17 HKT

一名退休人士在Facebook點擊一則關於股票投資的帖文後，按指示輸入聯絡資料。不久，一名自稱著名財經專家的騙徒主動聯絡事主，並維持兩個月的「友好交流」，令事主逐漸放下戒心。之後，騙徒表示其團隊可代為操盤管理投資，保證高回報低風險，更多次指示事主將資金轉帳至指定戶口。事主先後多次過數，累計損失逾165萬元。

警方提醒市民，有騙徒會在社交平台刊登詐騙廣告，當中盜用真實知名人士（KOL）的影片，誘使市民點擊，隨之行騙。警方呼籲，市民若懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線查詢。

相關報道：去年投資騙案8成透過Meta平台涉逾$33億 有虛幣男炒家誤信女網友失$130萬

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
6小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
21小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
5小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
10小時前
星島申訴王|揭深圳私人影院 賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻
04:18
星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 戀愛套餐 ¥1199推情慾飛行棋
放蛇直擊
8小時前
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
23小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
5小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
2026-03-16 15:40 HKT