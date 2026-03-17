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有片│葵涌貨櫃碼頭露天停車場載易燃液體貨車著火 傳出爆炸聲 濃煙席捲半空

突發
更新時間：14:29 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:29 2026-03-17 HKT

今（17日）下午2時09分，葵涌貨櫃碼頭南路，露天停車場有貨車著火，火勢猛烈，濃煙席捲半空。現場傳出爆炸巨響，消防趕往救援，迅速將火救熄，火警期間毋須疏散，無人受傷。消防初步調查後，由於起火貨車有易燃液體，認為火警有可疑。

現場為貨櫃碼頭南路近3號迴旋處一個貨車停泊區的空地。據了解，下午約2時09分，多名市民報案指該露天停車場內一輛貨車正在燃燒，其間傳出爆炸聲，而停泊在貨車隔壁兩輛棄置電單車亦被波及。消防員到場將火勢撲熄，發現起火貨車內有易燃液體，認為火警有可疑。警方召回涉事車輛的司機返現場調查，案件由刑事探員接手跟進。

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