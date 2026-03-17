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車cam直擊│尖沙咀紅車踩界過線撞電單車 鐵騎士飛前撼爆貨車尾玻璃 網民：想謀殺

突發
更新時間：16:06 2026-03-17 HKT
發佈時間：16:06 2026-03-17 HKT

今（17日）早上8時12分，尖沙咀發生驚險車禍。一部電單車及一部紅色私家車，沿海防道行駛，其間紅色私家車行左一線，惟駛至與樂道交界時，私家車突然向右擺踩線，在其旁邊的電單車冷不防與私家車碰撞，電單車衝前猛撼停在前面的客貨車尾的玻璃窗，鐵騎士飛彈險墮地，幸他僅手腳受傷，但有關車CＡＭ片段上載至社交平台，網民大多認為錯在私家車，更有網民直指「紅色車想謀殺」！

從網上流傳的車CＡＭ片段顯示，電單車與紅色私家車沿海防道平排而行，其後駛至樂道交界，紅色私家車突向右側擬爬頭，電單車則仍直駛，遂與私家車擦碰，電單車再衝前，猛撼停在前面的客貨車尾，片中傳出巨響，便見客貨車尾的玻璃窗爆裂，鐵騎士彈開險墮地，他仍站起，手指向紅車司機，然後他徐徐行到路邊坐下。影片便告結束。

片段上載後，有網民直言「紅色車想謀殺」、「紅車擺明閘人，告Ｘ佢魯莽駕駛，惡意傷人啦！」、「貨van真係無辜」。

警方表示，今早8時12分，姓李（41歲）男司機駕駛電單車，姓譚（61歲）男司機駕駛私家車，兩車沿海防道行駛，其間私家車擬爬頭，與電單車相撞，電單車再撞向停在前面的客貨車，意外中李姓電單車司機手腳受傷，清醒送廣華醫院治理。

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