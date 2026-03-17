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黃大仙竹園北邨8野豬出沒 獸醫施麻醉槍一網成擒 漁護署：已人道處理

突發
更新時間：18:44 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:43 2026-03-17 HKT

今日（17日）早上9時47分，警方接報黃大仙竹園北邨對開山坡有一群野豬出沒，恐傷及居民。警員到場發現兩大六細野豬群，牠們流離浪蕩，時而覓食，時而閒逛。由於數目較多，又接近民居，有一定危險性，警方在場看守，並召來漁農自然護理署人員進一步處理。

漁護署人員其後到場，先用食物將群豬引到斜坡處，再向各野豬發射麻醉槍。8隻野豬相繼中槍倒地，最後全部被捉走。

漁護署表示，今晨接獲警方轉介，指竹園北邨有野豬出沒，隨即派員到場跟進。約上午11時45分，獸醫以麻醉槍將現場8頭野豬麻醉並捕捉。鑑於野豬在市區活動對公眾安全構成威脅，被捕獲的野豬已作人道處理。

被捕獲的野豬包括兩頭雌性成年野豬，體長約1.4至1.6米，重約100至120公斤；以及三頭雄性幼豬和三頭雌性幼豬，體長約0.7米，重約10至15公斤。

漁護署提醒市民，遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近或干擾牠們。如有需要，可暫避於障礙物後，待野豬離開後才繼續前進，切勿向野豬投擲物件或試圖驅趕，以免挑釁野豬而發生危險。若野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。
 

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