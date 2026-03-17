珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
更新時間：11:02 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:02 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:02 2026-03-17 HKT
今日（17日）早上9時45分，警方接獲報案，指粉嶺蝴蝶山路一中學的校園內，一名16歲女學生墮樓。救護員趕至，發現女生清醒，連忙將她送往沙田威爾斯親王醫院救治。警方正調查事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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