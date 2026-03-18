警方全港打擊亂過馬路次日 觀塘續有行人被斷正 違規街坊稱罰則重：下次小心啲

警方為期兩周的全港性重點執法行動昨日（17日）展開，嚴厲打擊行人亂過馬路及司機不專注駕駛。今日（18日）行動第二日，觀塘協和街與月華街交界有十數名交通警員部署，重點打擊亂過馬路的行人，不足一個小時內已截獲至少5名違規途人，按情節輕重予以口頭警告或即時票控。有被口頭警告的途人坦言，目前亂過馬路罰則重，強調下次會小心。

現場行人過路處設有交通燈及斑馬線，記者今日下午2時半左右起現場視察，雖然多名交通警員在附近駐守，有仍有部分街坊為貪快，見馬路無車便衝燈或偷步過路，橫越協和街；亦有剛剛放學的中學生貪方便，於行人路欄杆外邊緣行走，險象環生；另外，亦有市民打算衝燈，走出斑馬線數步赫見警員目光如炬，只得灰溜溜掉頭，但最終仍被警告。

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現場所見不足1個小時，警員已截獲至少5名違規途人，其中一名老翁及一名外傭因衝燈橫越整條馬路，被即時票控，警員登記他們住址和身分證後，表示稍後會將傳票郵寄至其住所。至於其餘情節較輕微者，則被警員登記資料及口頭警告。

其中林先生見行車路轉紅燈，車流停止，雖然行人過路處未轉綠燈，但由於趕時間搭巴士回家，煮飯給留院母親緣故，他和同行人士遂提早一兩秒偷步過路，最終被警員截停口頭警告。他直言亂過馬路罰款2000元金額高，強調「下次小心啲」 ；另外，被問及是否知道不准在「閃綠公仔」時過路，林先生則表示不清楚，聲稱這是灰色地帶。

其實在《道路交通（交通管制）規例》規定中已列明，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，其中「綠公仔」閃動即是向已在過路處上的行人指示，其須以合理的速度越過該過路處，但如果行人尚未在過路處上，則其不得開始橫過馬路。若無合理辯解而違反規例者，可處罰款2000元。

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同時，4種情況任何人不得橫過馬路：1）身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；2）身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；3）身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道；或4）違反穿著制服的警務人員、穿著制服的交通督導員或學校交通安全隊員的指示。

警方統計數字顯示，去年致命交通意外死亡人數為96人，其中行人死亡人數達52人，較2024年上升24%。分析顯示，意外主要成因包括司機不專注駕駛，以及行人違法過馬路。警方呼籲市民過馬路時必須「避三害」，即衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點，並應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及隧道。而駕駛者則應時刻保持專注、忍讓及遵守交通規例，切勿在駕駛期間使用手提電話或其他任何分心行為，以保障自己及其他道路使用者的安全。

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