新蒲崗建築公司寫字樓遭爆竊 留宿職員撞破嚇退賊人

新蒲崗發生爆竊案。今日（17日）清晨約6時，五芳街31號永顯工廠大廈一間建築公司寫字樓，突然傳來撬門的聲響。剛巧寫字樓內一名職員留宿過夜，發現異聲後查看，懷疑有賊人爆竊，於是報警求助。警員接報趕到，但賊人事敗早已逃之夭夭，經點算後沒有損失。警方事後翻查大廈閉路電視片段，正調查事件，並追緝賊人。