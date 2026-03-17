新蒲崗建築公司寫字樓遭爆竊 留宿職員撞破嚇退賊人
更新時間：08:31 2026-03-17 HKT
發佈時間：08:31 2026-03-17 HKT
發佈時間：08:31 2026-03-17 HKT
新蒲崗發生爆竊案。今日（17日）清晨約6時，五芳街31號永顯工廠大廈一間建築公司寫字樓，突然傳來撬門的聲響。剛巧寫字樓內一名職員留宿過夜，發現異聲後查看，懷疑有賊人爆竊，於是報警求助。警員接報趕到，但賊人事敗早已逃之夭夭，經點算後沒有損失。警方事後翻查大廈閉路電視片段，正調查事件，並追緝賊人。
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