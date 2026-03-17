警觀塘工廈掃毒拘捕35歲外籍男 檢73萬元毒品

將軍澳警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（16日）晚上在觀塘成業街一帶展開反毒品行動。行動中，人員突擊搜查上址一工業大廈單位，檢獲約1,140克懷疑「冰」毒、294克懷疑氯胺酮、38.5克懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具。

單位內一名35歲外籍男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。行動中檢獲的毒品總市值約73萬元。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。