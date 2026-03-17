警方將軍澳反爆竊行動巡查黑點 2內地男涉「遊蕩」被捕
更新時間：04:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：04:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：04:51 2026-03-17 HKT
警方表示，有鑑於近日爆竊案有上升的趨勢，將軍澳警區周一 （16日）起展開代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動。行動期間，人員拘捕兩名內地男子。
將軍澳警區軍裝巡邏小隊、特遣隊、野外巡邏隊、警民關係組、東九龍總區機動部隊及衝鋒隊展開聯合反爆竊行動，巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方，以及在不同時段設立路障截查可疑車輛。人員亦向鄉村村民派發單張，提醒他們離家前鎖好門窗。警察小型無人機隊在高空偵察，配合地面人員行動，而水警東分區人員則在沿岸海面作巡邏。
周一傍晚行動期間，人員於銀線灣一帶巡邏時，發現兩名男子形跡可疑，調查後相信他們意圖干犯罪行，遂以涉嫌「遊蕩」拘捕該兩名分別33歲及40歲內地男子，他們現正被扣留調查。有關行動仍在進行中。
警方呼籲將軍澳區居民，如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，請立即致電將軍澳警區特遣隊熱線六二七七四五○○提供資料；如遇危急情況，則應立即致電九九九報警求助。
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