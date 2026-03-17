九龍灣恐怖車禍｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地・車Cam直擊

九龍灣臨興街美羅中心對開，周一（16日）中午12時許發生嚴重車禍，一輛私家車突然失控剷上行人路，撞倒8名途人，車上女乘客亦因未繫安全帶被拋出車外，一度昏迷。

網上流傳一段長57秒的車Cam片段可見事發時，有數名市民圍在路口旁一臨時檔口，並有多名途人途經臨興街行人路。期間，一輛平治私家車突然由臨興街剷上行人路，與臨時檔口的市民擦車而過，數名途人被撞至飛起，人仰馬翻，隨後私家車繼續衝前，並發出一聲巨響。

意外後，肇事私家車停在路中，車頭損毀，多名途人被撞後倒在地上，幸仍保持清醒，有途人上前協助。拍攝片段的私家車車上有人目睹事件，大聲驚呼：「嘩！」

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警方初步調查顯示，司機調頭時疑誤將油門當煞車，現已將75歲男司機拘捕，控以「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，案件將於3月25日提堂。警方現正跟進調查，呼籲目擊市民提供資料。