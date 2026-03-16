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大埔行山失蹤68歲男子 倒卧大埔滘林徑斜坡 當場證實死亡

突發
更新時間：23:50 2026-03-16 HKT
發佈時間：23:50 2026-03-16 HKT

68歲男子劉建幫上周五（13日）下午約3時在大埔山塘路上山後失蹤，家人其後報案求助。警方聯同消防周日（15日）中午到山塘路一帶搜索，飛行服務隊亦出動直升機在山塘路對開山頭搜索，另有義工團體亦派員協助，暫時未有發現。

今日（16日）下午3時許，警方及消防處就搜救其間，發現男子倒卧在大埔滘林徑一斜坡，現場被證實死亡。

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據悉，劉建幫身高約1.7米，體重約60公斤，身形瘦削，尖面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿迷彩背心外套、白色長袖上衣、藍色長褲及灰色鞋，並攜有一個黑色斜孭袋。

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