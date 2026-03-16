九龍灣恐怖車禍｜75歲男司機被暫控危險駕駛 3.25觀塘裁判法院提堂
更新時間：23:28 2026-03-16 HKT
發佈時間：23:28 2026-03-16 HKT
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九龍灣今日（16日）發生嚴重車禍，一輛私家車沿九龍灣臨興街行駛，馳至美羅中心對開時突然失控剷上行人路，撞倒8名途人，車上的70歲姓林女乘客疑沒有扣上安全帶被拋出車外。警方經調查後將75歲姓郭男司機拘捕，他已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於3月25日上午在觀塘裁判法院提堂。
事件發生於中午12時許，警方指私家車司機調頭時，誤將油門當成煞車掣，繼而失控撞上行人路，撞到8名途人。
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