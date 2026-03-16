澳門海關拘42人包括5港人 圖偷運逾$300萬銀粒出境
更新時間：22:58 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:58 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:58 2026-03-16 HKT
澳門海關近日截獲42宗偷運懷疑銀粒個案，檢獲約138公斤懷疑銀粒，市值約301萬澳門元，合共拘捕42人，當中5人為港人。
澳門海關於3月6日至12日期間，在關閘口岸及青茂口岸截查42人，年齡介乎16至67歲，當中有12名內地居民及5名香港居民。他們涉嫌將138公斤的懷疑銀粒藏匿於隨身物品、衣物及身體各處，試圖偷運出境。
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