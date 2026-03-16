青衣南橋男子墮海 救援人員迅速尋回
更新時間：22:19 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:19 2026-03-16 HKT
發佈時間：22:19 2026-03-16 HKT
青衣南橋一名男子，今日（3月16日）晚上8時許墮海，附近釣魚客目睹大驚，隨即報案求助。水警消防隨即趕至，迅速將其救起。墮海男子於附近碼頭上岸，臥在擔架床身披保暖氈，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。男子墮海原因仍在調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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