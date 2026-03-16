消防處一連兩日破上水及葵青6個「鬼油站」 檢$400萬柴油將檢控6人

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊過去兩日（3月14及15日），於北區及葵青區一帶進行代號「截流」的針對性打擊非法加油活動行動，並於上水文錦渡路及葵青昂運路搗破6個非法加油站，共檢獲約12.8萬公升柴油，市值超過400萬元。

行動中，消防處人員共發現8輛持牌危險品油缸車及大批入油工具，並截查四名男子及兩名女子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品油缸車的牌照。相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處表示，近日發現網絡及社交媒體上不時出現有關非法加油站的宣傳貼文或貼圖，重申從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，並呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡，及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。

