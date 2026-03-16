5貓B被棄粉嶺屋苑後巷 放密封紙箱全部有病 動物組織：真係好嬲 簡直喪心病狂
更新時間：21:12 2026-03-16 HKT
發佈時間：21:12 2026-03-16 HKT
發佈時間：21:12 2026-03-16 HKT
上周六（14日）有5隻幼貓被遺棄在粉嶺昌盛苑後巷，全部均有嚴重感冒，其中3隻貓的眼睛出現嚴重感染，當中有1隻貓的眼睛發炎嚴重至眼簾黏合，稍後需要進行手術。協助救援的動物組織「貓の地帶動物慈善」負責人Jim向《星島頭條》表示，5隻貓B被藏於完全密封的紙箱內，若再遲一步發現，後果不堪設想，直言行為「猶如謀殺」，「真係好嬲，唔明啲人點解可以做得出」。
Jim表示，上周六早上8時左右接獲求助，指粉嶺昌盛苑一處後巷傳出微弱的貓叫聲，他隨即到場了解，詎料見到一個大紙箱放在鐵閘旁，完全被密封，打開後見到5隻白色幼貓，旁邊沒有貓糧及水，由於牠們情況嚴重，隨即帶到獸醫診所檢查。
動物組織負責人：簡直喪心病狂 真係好嬲
獸醫估計5隻幼貓只有約兩個月大，經快測結果顯示全部未感染貓瘟，但全部患有嚴重感冒，需要持續治療及觀察。他暫時為5隻幼貓名為「ABCDE」，其中兩隻貓情況相對較好，但有兩隻貓眼睛的眼核呈白色，猶如「白內障」，如未能治好眼球可能會壞死需要摘除，其餘一隻貓的雙眼嚴重感染致眼簾黏合，稍後須做手術打開眼簾「開眼」。
Jim表示幼貓十分親人又乖巧，不時發出「咕嚕」的聲音，不排除有人私下繁殖，見牠們患病而遺棄街頭，完全不顧其死活，直斥棄貓之人「喪心病狂」，「真係好嬲，唔明啲人點解可以做得出」。他指5隻貓B的病情並非一朝一夕可以造成，認為發病初期可以滴眼藥水減輕病情，「真係社會悲劇，又唔滴眼藥水又唔睇醫生，搞到咁病先掉咗去」。
他指近期不時發生有動物被人遺棄或殘酷對待的事件令人痛心，希望有關部門積極檢討修訂法例，又表示現階段不考慮就事件報警，只希望盡心盡力照顧5隻貓B，當牠們情況穩定，健康好轉後，便會安排領養。
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