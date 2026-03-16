葵涌麗瑤邨28歲財困女膠袋套頭輕生 父親發現惜太遲
更新時間：20:36 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:36 2026-03-16 HKT
發佈時間：20:36 2026-03-16 HKT
葵涌麗瑤邨富瑤樓一單位，今日（3月16日）下午1時許一名父親報案，表示發現其28歲姓蔡女兒倒卧房內，頭部被膠袋包裹。警方及救護接報趕至，惜當場證實女子死亡。警方於現場檢獲遺書，據悉疑涉金錢問題不開心，女子確實死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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