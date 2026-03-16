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深水埗越南漢與兩同鄉金錢糾紛 捱斬負傷到醫院求醫

突發
更新時間：20:04 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:10 2026-03-16 HKT

深水埗發生傷人案。今日（3月16日）下午近5時，警方接獲明愛醫院職員報案，指一名26歲越南籍、持香港身分證男子自行到醫院求診，其頭及左膝受傷，懷疑遇襲。警方到場調查，事主表示自己較早時曾在深水埗楓樹街遊樂場與兩人爭執，其間被對方用刀襲擊。

消息指，雙方因金錢問題爭執，兩名疑犯相信為事主同鄉，其中一人與事主認識。警員其後到遊樂場一帶調查蒐證，其間在汝州街一行人過路處燈位發現數滴懷疑血迹。目前警方將案件列作傷人，水埗警區刑事調查隊第一隊跟進，正追查兩名年約20至30歲追疑兇下落。
 

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