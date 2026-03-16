網傳元朗公路綠的車尾載整部電單車 警主動追查票控48歲司機｜有片
更新時間：19:03 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:03 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:03 2026-03-16 HKT
網上近日流傳一段短片，顯示一部的士3月10日在車尾箱放置整部電單車，並於元朗公路上行駛，險象環生，被網民笑言為「拖車界新力軍」。警方表示，新界北總區交通調查組十分重視事件，留意到片段後主動介入，追查涉事司機身份。經深入調查後，警方今日（3月16日）票控一名46歲姓莊男司機，涉嫌「駕駛危險車輛」。
警方提醒，道路使用者應謹記遵守交通規則。根據香港法例374G道路交通（交通管制）規例58條，在道路上的汽車司機需確保該汽車的一切部份及附件，不會對在汽車的人或對在道路上或附近的任何人造成或相當可能造成危險。
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