香港入境處及澳門治安警樂隊聯奏 悠揚樂韻顯兩地同心 處長郭俊峯赴澳支持

剛過去的周六（3月14日）適逢「澳門治安警察日」，香港入境事務處樂隊應邀前往澳門，與澳門治安警察局樂隊同台交流。兩地樂隊在世界文化遺產「澳門崗頂劇院」上，聯袂呈獻《悠揚港澳韻．鏗鏘家國心》音樂匯演，入境處處長郭俊峯聯同多位長官亦親身赴澳門支持。

現場座無虛席，嘉賓包括中華人民共和國出入境管理局公民出入境管理司司長熊樹人、澳門保安司司長陳子勁、澳門警察總局局長梁文昌，以及治安警察局代局長伍素萍等，眾人一同見證港澳兩地紀律部隊深厚情誼。

音樂會曲目豐富，從氣勢磅礡的《鋼鐵洪流進行曲》，到充滿情懷的《月亮代表我的心》及《獅子山下》，旋律剛柔並濟。全場觀眾最後起立鼓掌，場面令人動容。

入境處形容，音樂是連結人心橋樑，今次匯演不單止展現藝術交流，更體現港澳紀律部隊「同心同行」專業精神。雙方會繼續緊密合作，不斷優化通關流程，守護國家南大門，共築安全屏障。