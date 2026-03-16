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港島交警打擊白牌車拘2男女司機 涉非法載客取酬

突發
更新時間：13:29 2026-03-16 HKT
發佈時間：13:29 2026-03-16 HKT

港島總區今（16日）打擊白牌車非法載客行動，警員放蛇喬裝乘客，拘捕一男一女司機。

交通部執行及管制組特遣隊黃嘉穎高級督察講述案情時表示，該區交通部今（16日）進行打擊非法載客取酬即白牌車行動。行動中，警方派員喬裝為乘客，於灣仔區分別登上兩架私家車，到達目的地後，拘捕兩名分別40歲本地女司機及46歲本地男司機，涉嫌以「利用汽車作非法出租，或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案兩架私家車亦被扣留檢驗。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊黃嘉穎高級督察講述案情。
港島總區交通部執行及管制組特遣隊黃嘉穎高級督察講述案情。
兩部私家車被扣查。
兩部私家車被扣查。

警方呼籲市民，應該選用合法嘅公共交通工具出行，如相關車輛用途為非法載客取酬，有關車輛第三者保險可能會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都會失去應有保障。

警方重申，根據《道路交通條例》，私家車必須領取相關許可證，才可以取酬載客。違例者首次定罪可處罰款10,000元及監禁六個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁十二個月。另外，涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押六個月。

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