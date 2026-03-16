九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕

九龍灣發生嚴重車禍。今（16日）中午12時41分，一輛私家車沿九龍灣臨興街行駛，馳至美羅中心對開時突然失控剷上行人路，釀成9人受傷（18至75歲），其中7男1女是途人，1人是私家車女乘客，女乘客送院時陷昏迷。網上圖片顯示，私家車撞毀欄杆、樹木及鐵柱，三人倒地受傷。

東九龍總區交通意外調查組督察蔡紹基表示，警方初步相信私家車司機調頭時，誤將油門當成煞車掣，繼而失控撞上行人路，撞到8名途人。另外，私家車女乘客因沒有扣上安全帶而被拋出車外，她頭部被撞擊，經搶救後情況暫時穩定，其他傷者則分別頭、手、身體有不同程度擦傷，一人頸部受傷。警方指司機與被拋出車外的女乘客為兩夫妻，已以「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕75歲男司機。

傷者席地而坐待救

《星島頭條》現場所見，多名傷者席地而坐待救，由於人數太多，救護員到場替傷者按傷勢分流並進行包紮，嚴重者首先送院。肇事私家車車頭嚴重損毀，警員在場調查意外原因。

據了解，私家車在美羅中心二期停車場對開調頭，疑油門當腳掣，意外剷上香港大學附屬分校對開行人路，途人猝不及防，紛紛被撞倒，私家車撞斷樹木及欄杆而出。

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