Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

颱風樺加沙｜柴灣一家四口觀浪母子墮海險死 父母同被控虐兒明日提堂

突發
更新時間：10:28 2026-03-16 HKT
發佈時間：10:28 2026-03-16 HKT

去年九月超強颱風「樺加沙」襲港，其間一家四口在柴灣嘉業街海邊觀浪，詎料突然大浪湧至，將38歲姓李母親及5歲姓甄兒子捲入海中，40歲父親跳海救人同遇險。幸3人獲送院搶救後，母子一度危殆稍後好轉，而甄父親亦情況穩定。東區警區重案組經調查後，今年1月6日在柴灣區拘捕甄氏夫婦，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，最終警方在3月11日暫控他們，合共一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於明日（17日）在東區裁判法院提堂。

相關新聞：颱風樺加沙︱一家四口柴灣觀浪3墮海 內媒訪救人港籍漁民揭細節

多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。
多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。
多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。
多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。
多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。
多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。

相關新聞：颱風樺加沙｜柴灣一家四口觀浪墮海 38歲母由危殆轉為嚴重

事發於去年9月23日下午3時25分，颱風樺加沙襲港期間，甄氏夫婦帶同9歲女兒及5歲幼子，在柴灣嘉業街60號仁孚行對開觀浪，突然大浪湧至，將38歲李姓母親及5歲兒子捲入海中，40歲父親見狀跳入海中救人。岸邊有熱心市民嘗試用繩索將他們拉上岸，但不成功，不久一艘舢舨駛至，船家救起昏迷的兒子和母親，父親則清醒扶着船頭。3人其後獲送院搶救，沒有受傷的9歲女兒亦由警員陪同到醫院。

相關新聞：颱風樺加沙‧柴灣墮海｜船家救人片段曝光 女子面發黑無反應 女童呼救聲震天

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
19小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
17小時前
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
17小時前
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
2026-03-15 10:00 HKT
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
17小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
3小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
大國外交
2小時前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
14小時前