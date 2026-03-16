颱風樺加沙｜柴灣一家四口觀浪母子墮海險死 父母同被控虐兒明日提堂

去年九月超強颱風「樺加沙」襲港，其間一家四口在柴灣嘉業街海邊觀浪，詎料突然大浪湧至，將38歲姓李母親及5歲姓甄兒子捲入海中，40歲父親跳海救人同遇險。幸3人獲送院搶救後，母子一度危殆稍後好轉，而甄父親亦情況穩定。東區警區重案組經調查後，今年1月6日在柴灣區拘捕甄氏夫婦，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，最終警方在3月11日暫控他們，合共一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於明日（17日）在東區裁判法院提堂。

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多名救援人員將3人救回岸邊，再由救護車轉送醫院搶救。

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事發於去年9月23日下午3時25分，颱風樺加沙襲港期間，甄氏夫婦帶同9歲女兒及5歲幼子，在柴灣嘉業街60號仁孚行對開觀浪，突然大浪湧至，將38歲李姓母親及5歲兒子捲入海中，40歲父親見狀跳入海中救人。岸邊有熱心市民嘗試用繩索將他們拉上岸，但不成功，不久一艘舢舨駛至，船家救起昏迷的兒子和母親，父親則清醒扶着船頭。3人其後獲送院搶救，沒有受傷的9歲女兒亦由警員陪同到醫院。

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