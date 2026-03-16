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警新界北打擊酒駕及交通違例 拘捕4名男子 包括一名通緝人士

突發
更新時間：06:50 2026-03-16 HKT
發佈時間：06:50 2026-03-16 HKT

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊於15日至16日凌晨在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的行動，以打擊酒後駕駛、毒後駕駛及其他交通違例事項。行動中，人員共拘捕4名本地男子，他們年齡介乎28至61歲。

行動期間，人員於在區內截停多輛行車不穩的車輛，並對司機進行酒精呼氣測試。當中，兩名分別61歲姓林和42歲姓沈本地男司機分別於周日（15日）凌晨在元朗體育路及青山公路新墟段被發現未能通過酒精呼氣測試，兩名司機涉嫌「酒後駕駛」被捕，兩人已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。此外，人員亦在十八鄉交匯處截停一輛私家車，發現一名52歲姓陳男司機為被通緝人士。

警新界北打擊酒駕及交通違例 拘捕4名男子 包括一名通緝人士。警方圖片
警新界北打擊酒駕及交通違例 拘捕4名男子 包括一名通緝人士。警方圖片
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警新界北打擊酒駕及交通違例 拘捕4名男子 包括一名通緝人士。警方圖片
警新界北打擊酒駕及交通違例 拘捕4名男子 包括一名通緝人士。警方圖片

此外，人員於周一（16日）凌晨在八鄉錦田公路設置路障並發現一輛形跡可疑的電單車，遂將其截停調查。經初步調查後，該名28歲姓劉電單車男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

警方重申，「醉酒駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處停牌、罰款一萬港元及監禁十二個月。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。

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