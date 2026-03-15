珍惜生命｜慈雲山15歲少女墮橋 清醒送院治理
更新時間：23:48 2026-03-15 HKT
發佈時間：23:48 2026-03-15 HKT
發佈時間：23:48 2026-03-15 HKT
慈雲山發生墮樓案。周日（15日）晚上10時許，警方接獲途人報案，指一名女子倒臥在毓華街23號慈雲山中心商場對開，懷疑由高處墮下。
救援人員趕至，該名15歲女子保持清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信女事主從附近一行人天橋墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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