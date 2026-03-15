珍惜生命｜慈雲山15歲少女墮橋 多處骨折送院

慈雲山發生墮樓案。周日（15日）晚上10時許，警方接獲途人報案，指一名女子倒臥在毓華街慈雲山巴士總站對出惠華街行人路，懷疑由高處墮下。

救援人員趕至，該名15歲女童半清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，她盤骨及右腿多處骨折留醫。經初步調查，相信女童從附近一行人天橋墮下。

慈雲山中心女子墮樓，昏迷送院搶救。黃文威攝

警方初步調查，女童53歲母親透露與女兒關係並不和睦，近期曾多次發生爭執。母親要求女兒減少使用手機的時間，雙方關係進一步惡化。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk