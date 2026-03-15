珍惜生命｜油塘海傲灣33歲女子墮樓 送院後不治

今日（15日）中午12時許，警方接獲油塘鯉魚門徑1號海傲灣的保安報案，指一名女子倒臥平台，昏迷不醒，懷疑她從高處墮下。

救援人員到場將她送往聯合醫院搶救，可惜最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信事主為一名33歲姓孔女子，她從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定。據了解，她有情緒病紀錄，近日因工作問題不開心。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk