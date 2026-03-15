警破沙田村屋毒品倉 檢2000萬元可卡因 拘一男

警方毒品調查科經過深入調查，本月14日突擊搜查沙田一間村屋，檢獲約24公斤思疑可卡因，市值約港元2000萬元，拘捕一名28歲男子，明（16日）天在沙田裁判法院提堂。

被捕男子姓區，報稱無業。毒品調查科行動組高級督察陳源勲表示，毒品調查科成功鎖定一個販毒集團，涉嫌利用沙田一間村屋作為毒品儲存倉庫，昨凌晨時份，探員在村屋外截查一名本地男子，身上搜出三包懷疑可卡因。

其後人員將該男子押返村屋單位進行調查，再在單位內檢獲24磚，每磚約重一公斤的懷疑可卡因。探員隨即以「販運危險藥物」罪名將他拘捕。

經初步調查，警方相信有人受到販毒集團的招聘以金錢利誘，鋌而走險，接受販毒集團指示作為倉管及毒品派送員的工作。警方相信今次的行動成功堵截了該批毒品流入市面。

最後，警方必須強調，販毒係嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。販毒除了令你負上刑責，亦會令你前途盡毀，斷送光陰，呼籲市民切勿以身試法。