大埔男子行山迷路　家人網上呼籲尋人

68歲男子劉建幫於上周五(13日)下午約3時，在大埔區山塘路上山後懷疑迷路，家人無法聯絡他，報案求助。消息稱，警方曾翻查有關的閉路電視片段，追查事主的去向。事主兒子在網上貼文，呼籲市民幫忙，提供消息。另外，有義工團體亦派員協助搜索，暫時未有進一步消息。

劉建幫身高約1.7米，體重約60公斤，身形偏瘦。事主當時身穿白色長袖T恤、背心外褸 (藍領）、淺藍色牛仔褲，攜有一個方型深色斜孭袋。

失蹤者劉建幫。fb：『香港守望者服務團』

有義工團體亦派員協助搜索。fb：『香港守望者服務團』