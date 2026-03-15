大埔男子行山迷路 家人網上呼籲尋人
更新時間：12:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-15 HKT
68歲男子劉建幫於上周五(13日)下午約3時，在大埔區山塘路上山後懷疑迷路，家人無法聯絡他，報案求助。消息稱，警方曾翻查有關的閉路電視片段，追查事主的去向。事主兒子在網上貼文，呼籲市民幫忙，提供消息。另外，有義工團體亦派員協助搜索，暫時未有進一步消息。
劉建幫身高約1.7米，體重約60公斤，身形偏瘦。事主當時身穿白色長袖T恤、背心外褸 (藍領）、淺藍色牛仔褲，攜有一個方型深色斜孭袋。
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