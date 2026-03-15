青衣長青邨男子處理廚餘後 遭陌生人持刀刺腹受傷送院 疑兇在逃

青衣發生傷人案。長青邨青楊樓一名52歲姓陳男住戶，周六（14日）晚上約10時10分，離開住所到平台處理廚餘回收，當他離開青楊樓外，突然被一名戴口罩陌生男子持生果刀刺傷腹部，施襲者呈兇後即逃去。

陳男負傷返回單位報警求助，警方及救護人員到場，發現他腹部有約2厘米闊，5厘米深的刀傷，隨即由救護車被送往瑪嘉烈醫院治理。陳男報稱不認識兇徒，亦不知遇襲原因。警方在上址一帶進行搜索，但未有發現疑人蹤影，正追緝兇徒，案件仍在調查中，由葵涌刑事值日隊第2隊跟進。

警方正調查事件原因，暫未有人被捕。蔡楚輝攝