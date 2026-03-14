好市民獎｜巴士車長追捕非禮色魔 裝修工扯爆窗花救3歲女出鬼門關
更新時間：18:55 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:55 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:55 2026-03-14 HKT
今屆「好市民獎」有80名市民獲嘉許，其中兩名得獎者分別為巴士車長李世敏，前年8月挺身而出協助一名非禮案受害人；另有裝修工人駱志超見義勇為將一名爬出窗外的3歲女童救回安全位置。
巴士車長李世敏憶述，事件發生於2024年8月一個凌晨時分，當時他收工途經一個商場，突然聽到微弱的呼救聲，之後循聲尋找，見到一名女子於育嬰室內被一名自稱攝影師的男子非禮，「當我行到附近時，女事主就指住個男人大叫非禮，嗰刻女受害人好驚，一見到我即刻叫救命，我第一反應就係要捉到個犯」。
他指自己作為一個父親，見到有年輕人受害感到心痛，提醒他們不要偏信網絡上的事，「希望佢哋以後遇到咩問題，唔好依賴網絡上嘅嘢，多與家人溝通，有咩問題請教親友、父母、師長，尋求幫助，唔好偏信網絡上嘅嘢，因為網絡危機四伏」。
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另一名好市民得獎者為裝修工人駱志超，他於2024年於深水埗黃竹街見到一名3歲女童從家中爬出窗外，頭頸被困在晾衫架，危掛在簷篷，隨時從高處墮下，險象橫生。他目睹險況後立即報案，並進入大廈搜尋涉事單位，最終成功將女童帶回安全位置。
駱志超憶述，當時窗戶有窗花，但當時情況危急，立即徒手扯爆窗花，「嗰刻都無乜諗，就扯開佢（窗花），將個小朋友扯返入嚟」。他又指不應為貪一時方便，而將子女獨留家中，「如果離開8分鐘、10分鐘，可以叩下隔離門，搵人幫手睇下，唔好由佢喺屋企，因為真係好危險」。
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