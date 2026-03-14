深水埗後巷11病貓被困鐵籠1貓死亡 警拘貓主及南亞漢 疑被迫搬家無力飼養

深水埗今日（3月14日）下午有11隻長毛貓被發現困於後巷兩個鐵籠內，精神萎靡且衛生惡劣，警方到場調查後，拘捕61歲姓張男貓主，以及協助棄貓的46歲南亞漢，涉嫌殘酷對待動物。愛協回覆查詢時表示，貓隻品種為混種長毛貓，其中一隻貓經搶救後惜告不治。

據悉，貓主因貓隻有疾病而棄養。另有街坊透露，貓主為獨居保安，原本租住一房一廳單位，他愛貓成癡且未為寵物貓絕育，導致數量由6隻繁衍至11隻，引起惡臭被業主要求搬出。由於新居面積較小，無法容納貓隻，男子便打算今日尋找他人接手，其間將貓隻放在後巷鐵籠內，途人發現貓隻慘況，揭發事件。

事發於深水埗荔枝角道近北河街一後巷，今日（3月14日）下午2時許有人報案，表示發現11隻貓被困兩個籠內。警員接報趕至，並召愛護動物協會到場協助。警方調查後，拘捕61歲姓張男貓主，以及協助棄貓的46歲孟加拉裔男子，涉嫌殘酷對待動物，愛協亦將貓隻帶走檢查。據悉，貓主因貓隻有疾病而棄養，案件由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

愛協回覆查詢時表示，今日下午深水埗警區轉介一宗懷疑殘酷對待動物案件，指有人在在深水埗荔枝角道300號後巷，用水沖洗裝有貓隻的貓籠。愛協督察到達後巷現場，發現有兩個裝有貓的黑色摺籠，共有11隻混種緬因貓。

大部分貓隻健康狀況一般，其中一隻身體正在抽搐及奄奄一息，隨即愛協督察送往青衣中心治理，可惜到達時已發現死亡。警方經調查後拘捕一名貓主，在後巷現場餘下的10隻貓由警方檢取及交予愛協督察送往中心接受詳細檢查。

現場所見鐵籠內長毛貓精神萎靡，毛髮骯髒打結，衞生情況惡劣。有得悉內情的街坊表示，涉案男子任職保安，原本租住附近大廈一間一房一廳單位。他獨居，愛貓成癡，最初只是養了6隻長毛貓，每隻花費約萬元，但由於貓隻未有絕育，因而繁衍至11隻，令單位傳出惡臭。

業主見狀要求男子遷出，男子轉租另一劏房。由於新居面積變細，無法再容納貓隻，街坊建議他尋找其他人接手飼養，或向貓義工或動物組織求助。至今日，男子打算尋找他人接手，其間將貓隻放在後巷鐵籠內，最後途人發現貓隻慘況，揭發事件。