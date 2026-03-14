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珍惜生命│大圍金獅花園20歲青年墮樓 送院不治

突發
更新時間：16:46 2026-03-14 HKT
發佈時間：16:46 2026-03-14 HKT

今(14日)中午12時03分，大圍翠田街5至7號金獅花園，有住客報案指一名男子倒臥在上址平台，懷疑由高處墮下。人員接報到場，男事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信姓關（20歲）青年由天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主有情緒病紀錄。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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